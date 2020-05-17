Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceği düşüncesiyle ekimi gerçekleştirilen Aronia yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor
17.05.2020 04:49 | Son Güncelleme: 17.05.2020 04:49

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceği düşüncesiyle ekimi gerçekleştirilen Aronia yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemiz merkez ve köylerinde büyük oranda ekimi gerçekleşen buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceğini düşündüğümüz Aronia bitkisi ile ilgili olarak ilk dikim Sergen köyünde 2017 yılında 55 dekar alanda gerçekleştirildi. Daha sonra ilçemiz Soğucak köyünde 30 dekar alana 2019 yılında ise Akıncılar köyünde 76 dekar alana dikim yapıldı. Her geçen yıl ekim alanı artan Aronia ilçemiz ürün deseninde yaklaşık 200 dekar alanla yerini aldı. İlk yıldan itibaren müdürlüğümüz personelleri tarafından kontrol ve denetimlerde söz konusu Aronia fidanlarının gelişimleri, iklime verdikleri tepkiler, hastalık ve zararlıları ile ilgili tespit edilen hususlar sonucunda değerlendirmeler yapıldı" denildi.

Vize Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Zeynep Şeyda Gürsu, Akıncılar köyünde Aronia'da 'Bakla Zınnı' zararlısı ile mücadeleye eşlik edilerek, üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürsu, önümüzdeki süreç içerisinde bilgi paylaşımı ve kontrollerin devam edeceğini bildirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor Haber
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Falcao Tamer Tuna Metin Oktay Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 05:48:55. #1.15#
title