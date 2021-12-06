Aroma, yeni sezonda da Bursaspor'a desteğini sürdürecek

Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı.

Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olarak 2021-2022 sezonunda da Yeşil Beyazlıların "Tozluk" sponsoru olacağını açıkladı. 4 yıldan bu yana farklı sponsorluklarıyla Bursaspor'u destekleyen marka, futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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