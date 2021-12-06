Aroma, yeni sezonda da Bursaspor'a desteğini sürdürecek
Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı.
Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı.
Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olarak 2021-2022 sezonunda da Yeşil Beyazlıların "Tozluk" sponsoru olacağını açıkladı. 4 yıldan bu yana farklı sponsorluklarıyla Bursaspor'u destekleyen marka, futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak.
Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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