Aroma, yeni sezonda da Bursaspor'a desteğini sürdürecek - Haberler Ekonomi
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Aroma, yeni sezonda da Bursaspor'a desteğini sürdürecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aroma, yeni sezonda da Bursaspor'a desteğini sürdürecek

Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı.

Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı.

Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olarak 2021-2022 sezonunda da Yeşil Beyazlıların "Tozluk" sponsoru olacağını açıkladı. 4 yıldan bu yana farklı sponsorluklarıyla Bursaspor'u destekleyen marka, futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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