Aroma, Bursaspor'un 'tozluk sponsoru' oldu
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Aroma, Bursaspor'un 'tozluk sponsoru' oldu

Aroma, Bursaspor'un 'tozluk sponsoru' oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meyve suyu markası Aroma, Bursaspor'a olan desteğini 2021-2022 sezonunda da 'Tozluk Sponsoru' olarak sürdürdüğünü açıkladı.

Meyve suyu markası Aroma, Bursaspor'a olan desteğini 2021-2022 sezonunda da 'Tozluk Sponsoru' olarak sürdürdüğünü açıkladı. Böylece marka, Yeşil Beyazlılarla olan iş birliğini 5'inci yıla taşıdı.

Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı. Marka, 2021 – 2022 sezonu boyunca, meyve sularıyla da Bursaspor'a desteğini sürdürecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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