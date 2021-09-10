Aroma, Bursaspor'un 'tozluk sponsoru' oldu
Meyve suyu markası Aroma, Bursaspor'a olan desteğini 2021-2022 sezonunda da 'Tozluk Sponsoru' olarak sürdürdüğünü açıkladı.
Meyve suyu markası Aroma, Bursaspor'a olan desteğini 2021-2022 sezonunda da 'Tozluk Sponsoru' olarak sürdürdüğünü açıkladı. Böylece marka, Yeşil Beyazlılarla olan iş birliğini 5'inci yıla taşıdı.
- İstanbul
Aroma, yıllardır destek verdiği Bursaspor'un yeni sezonda da yanında olacağını açıkladı. Marka, 2021 – 2022 sezonu boyunca, meyve sularıyla da Bursaspor'a desteğini sürdürecek.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı