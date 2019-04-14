Arnavutluk ve Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde Protestocular Polis ile Çatıştı

Arnavutluk'ta hükümete yönelik muhalefetin başlattığı protestolarda gerilim artıyor. Başkent Tiran'da meclis önünde toplanan binlerce protestocu, hükümet karşıtı sloganlar attı. Sırbistan'da da hükümet karşıtı göstericiler polis ile çatıştı.

ARNAVUTLUKTA PROTESTOLAR

Arnavutluk'ta muhalefetteki LSI Partisi ile Demokratik Partisi'nin destek verdiği protestoda, binlerce gösterici başkent Tiran'da meclis önünde gösteri düzenledi. Arnavutluk polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda, göstericilerin meclis binasına girmek istemeleriyle arbede yaşandı. Polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı protestoda bazı göstericilerin yaralandığı belirtildi. Erken seçim isteyen protestoculara seslenen ana muhalefet partisinden Demokratik Parti Genel Başkanı Lulzim Başa, Başbakan Edi Rama'nın istifa etmesini istedi. Bu rejime son verilmesi gerektiğini söyleyen Başa, Edi Rama'nın istifasına kadar gösterilerin devam edeceğini belirtti. Yaklaşık üç aydır belirli aralıklarla devam eden gösterilerde, her geçen gün gösterici sayısının arttığına dikkat çekiliyor.

SIRBİSTAN'DA GÖSTERİCİLER İLE POLİS ÇATIŞTI

Sırbistan'da 19 haftadır devam eden gösterilere binlerce protestocu katıldı. "5 Milyondan Yalnızca Biri" sloganıyla başlayan gösterilerde binlerce Sırp protestocu hükümetin istifası talebiyle sloganlar atarak gösteri düzenledi. Başkent Belgrad'da 19'uncusu düzenlenen protestolarda göstericiler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in istifasını istiyor. Göstericilerin parlamentoya girmek istemesiyle polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan arbedede çok sayıda gösterici ve polislerin yaralandı. - Tabak

Kaynak: DHA