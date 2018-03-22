Arnavutluk ve Kosova'da Nevruz Kutlamaları

TİRAN/ Arnavutluk ve Kosova'da Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Dünya Bektaşi Merkezi tarafından geleneksel Nevruz Bayramı töreni düzenlendi.

Törene Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri ile ülkenin farklı şehirlerinden gelen Bektaşilik inancına mensup vatandaşlar katıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, yaptığı konuşmada, İmam Ali'nin ilham veren örneği ile Arnavut Bektaşilerin tarihteki katkısı ve rolünün sadece bu inanca mensup kişiler için değil, buradaki tüm toplumun bugünü ve geleceği için bir garanti teşkil ettiğini belirtti.

Meta, "Bu kutlama, milli sınırları da aşarak birlikte barışçıl bir dünya inşa etmek ve insanlar arasında sevgiyi iletmek adına dinler, etnik unsurlar, milletler ve ülkeler arasındaki birlikte yaşamanın önemine binaen açık mesajlar iletiyor." dedi.

Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj da tüm Bektaşilerin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Törenin ardından Arnavutluk'un farklı yörelerine ait şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Nevruz Bayramı, 1996 yılından beri Arnavutluk'ta ulusal bayram olarak kutlanıyor.

Kosova'da Nevruz kutlamaları

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrindeki Rufai Tekkesinde de Nevruz Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Rufai Tekkesi şeyhi Adri Husein Shehu, burada yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramını geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da kutladıklarını dile getirdi.

Shehu, gelecek yılın iyilik, mutluluk ve bereket ile Kosovalı vatandaşlar için Avrupa'ya serbest dolaşım getirmesi temennisinde bulundu.

Törende okunan mevlidin ardından dua edildi.

Nevruz Bayramı Kosova'nın farklı tekkelerinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.