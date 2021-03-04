Arnavutluk ve KKTC'li bakanlardan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye
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Arnavutluk ve KKTC'li bakanlardan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye

04.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:38
Arnavutluk ve KKTC'li bakanlardan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için Çavuşoğlu'na taziye dileğinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabından Türk bayraklı fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Arreaza, yaralıların bir an önce iyileşmesini diledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de, helikopter kazasında şehit olan askerlerin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Türk Konseyi ve şahsım adına bu elim kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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