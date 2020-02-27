Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem
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Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.

27.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:11
Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

'un başkenti 'dan görüntüler

Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem
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