Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.
27.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:11
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler
Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.
Kaynak: AA