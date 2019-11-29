Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle Dıraç'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
29.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:22
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle Dıraç'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
Kentte bina enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin yaralı ya da cansız beden arama çalışmaları tamamlandı.
Yerel görevliler daha sonra iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Bölge halkı, enkaz kaldırma çalışmalarını izledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı