Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Haberler » Güncel » Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı - Haber

Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle Dıraç'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

29.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:22
Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle Dıraç'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Kentte bina enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin yaralı ya da cansız beden arama çalışmaları tamamlandı.

Yerel görevliler daha sonra iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bölge halkı, enkaz kaldırma çalışmalarını izledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et