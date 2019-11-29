Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Haberler » Güncel » Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı - Haber

Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

Arnavutluk'un Dıraç kentinde, 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına başlandı.

29.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:18
Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

'un Dıraç kentinde, 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına başlandı.

Kentte bina enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin yaralı ya da cansız beden arama çalışmaları tamamlandı.

Yerel görevliler daha sonra iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bölge halkı, enkaz kaldırma çalışmalarını izledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et