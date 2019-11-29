Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Arnavutluk'un Dıraç kentinde, 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına başlandı.
Arnavutluk'un Dıraç kentinde, 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına başlandı.
Kentte bina enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin yaralı ya da cansız beden arama çalışmaları tamamlandı.
Yerel görevliler daha sonra iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Bölge halkı, enkaz kaldırma çalışmalarını izledi.