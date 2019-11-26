Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olayda can kaybı olmadı. Arnavutluk'ta sabah saatlerinde yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.
26.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:54
Bosna Hersek'in güneyinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com