Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo'dan, Vali Yazıcı'ya ziyaret Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo'yu makamında kabul etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo'yu makamında kabul etti.

Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalya'da büyükelçiyi ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinde Antalya'daki otellerde bütün önlemlerin alındığını vurgulayan Yazıcı, herkesin gönül rahatlığıyla Antalya'ya gelebileceğini bildirdi.

Büyükelçi Robo ise büyükelçilik görevini birkaç aydır sürdürdüğünü, yerel otorite anlamında ilk ziyareti Antalya Valiliğine yaptığını ifade etti.

Vali Yazıcı'ya görevinden başarılar dileyen Robo, "Antalya gerçekten turizmin başkenti, çok güzel bir şehir, herkes çok misafirperver. Şimdi tatildeyim ve daha önce fırsatını bulamadığım ziyareti şimdi gerçekleştirmek istedim." dedi.

Kaynak: AA