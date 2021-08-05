Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, Başkan Savran'ı ziyaret etti
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Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, Başkan Savran'ı ziyaret etti

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, Başkan Savran'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile bir araya geldi.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Kastriot Robo'yu başkanlık makamında konuk etti.

Arnavutluk ile Türkiye arasında geçmişe dayanan güçlü sosyal ve kültürel ilişkiler olduğunu dile getiren Savran, belediye olarak bu ilişkilere katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Savran, konuk büyükelçiye Nevşehir'de bir süre önce turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir ve Kapadokya bölgesindeki diğer tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerle ilgili bilgi verdi.

Büyükelçi Robo ise ev sahipliğinden dolayı Savran'a teşekkür ederek, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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