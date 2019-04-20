Arnavutluk Ulusal Opera, Bale ve Halk Dansları'nın Gala Konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2'nci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" kapsamında gala konseri verildi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz gerçekleştirilen festival, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki ana salonda sürüyor.

Etkinlikler kapsamında Arnavutluk Cumhuriyeti Ulusal Opera, Bale ve Halk Dansları Tiyatrosu solistleri, gala konseri verdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Çocuk etkinlikleri başlıyor

Festival kapsamında ünlü Azerbaycan operasının önemli isimlerinden besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri "Arşın Mal Alan Opereti", 22 Nisan akşamı sahnelenecek.

Librettosu da ünlü besteciye ait olan ve genç bir tüccarın kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki kıza aşık oluşunun hikayesini anlatan eserde, o dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutuluyor.

Festivalin son 3 gününde çocuklar için de temsil verilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Müzik düzenlemeleri Ahmet Kahyaoğlu'na, librettosu ve rejisi Haldun Özörten'e, koreografisi ise Hülya Şeren Nüfusçu'ya ait eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahneliyor.

Bir çocuğun rüyaya dalmasıyla başlayan eser, miniklere klasik müzik sanatını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Orkestra sanatçılarının da sahne üstüne çıkarak enstrümanları miniklere tanıtacakları eser, 23 Nisan'da Şehitkamil Kültür Kongre Merkezi'nde, 24 ve 25 Nisan'da da Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA