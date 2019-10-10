Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

10.10.2019 20:57

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Edoardo Reja yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
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