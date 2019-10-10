Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. haftasında Türkiye ile karşılaşacak olan Arnavutluk, hazırlıklarını tamamladı.

10.10.2019 20:27
Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. haftasında Türkiye ile karşılaşacak olan Arnavutluk, hazırlıklarını tamamladı.


Arnavutluk, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Türkiye maçı hazırlıklarını Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Edoarda Reja yönetiminde yapılan antrenman topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Açma germe hareketleri yapan Arnavutluk Milli Takımı, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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