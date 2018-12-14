Arnavutluk-Türkiye Maçı İşkodra'daki Loro Boriçi Stadında Oynanacak

Türkiye'nin Arnavutluk ile 22 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma, İşkodra'daki Loro Boriçi Stadında oynanacak.

A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Arnavutluk ile karşılaşacağı H Grubu ilk hafta mücadelesinin, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadında oynanacağı belirtildi. Açıklamada, karşılaşmanın TSİ 22.45'te başlayacağı kaydedildi.

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