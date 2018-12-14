Arnavutluk-Türkiye Maçı İşkodra'daki Loro Boriçi Stadında Oynanacak
Türkiye'nin Arnavutluk ile 22 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma, İşkodra'daki Loro Boriçi Stadında oynanacak.
A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Arnavutluk ile karşılaşacağı H Grubu ilk hafta mücadelesinin, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadında oynanacağı belirtildi. Açıklamada, karşılaşmanın TSİ 22.45'te başlayacağı kaydedildi.
YORUMLAR (3)
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FENEVLİ BIR OYUNCU OLSUN IZLEMEM MILLI TAKIMI ADAM YOK FENEVDE ZATEN DUSME HATTINDALAR ORDAN OYUNCU ALMAYIN AMILLI TAKIMA SAKINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Buda haber mi yani. 4 ay var dahaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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MERSIN GOL GOL GOOOIILCevap Yaz 1 Yayından Kaldır