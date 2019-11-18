Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı

18.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:34

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşı karşıya gelen Arnavutluk - Fransa maçında konuk ekip Fransa'nın milli marşı ıslıklandı.



Franceinfo'ya konuşan Fransız savunma oyuncusu Clément Lenglet deplasman maçlarının her zaman zorlu geçtiğini ancak "sahada işlerini yaptıklarını ve en önemli olanın bu olduğunu" belirtti. Lengle, "Marşın ıslıklandığını duymak hiçbir zaman kolay değil." dedi. Euronews.com'da Görüntüle