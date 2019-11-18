Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı
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Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı

Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçında Arnavutluk'la karşılaşan Fransa kötü bir sürprizle karşılaştı. Bir grup taraftar maç öncesi okunduğu sırada Fransız milli marşını ıslıkladı.

18.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:34
Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı

Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşı karşıya gelen - maçında konuk ekip Fransa'nın milli marşı ıslıklandı.


Franceinfo'ya konuşan Fransız savunma oyuncusu Clément Lenglet deplasman maçlarının her zaman zorlu geçtiğini ancak "sahada işlerini yaptıklarını ve en önemli olanın bu olduğunu" belirtti. Lengle, "Marşın ıslıklandığını duymak hiçbir zaman kolay değil." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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