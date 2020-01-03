Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi

03.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:03

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'ye yönelik Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.



Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Çelik, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Çelik, hakkında yazılan sevk yazısında şüphelinin kendi telefon numarası üzerinden örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirtilirken, Çelik hakkında ifade veren iki itirafçının beyanları yer aldı.



Sevk yazısında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay Z.O.'nun beyanında şüpheli Çelik ile iki ayda bir görüştüklerini ifade ettiği belirtildi. Başka bir itirafçı R. D. ise şüpheli Çelik'in kendisini örgüte ait yurtlara götürdüğünü ve örgütten maaş aldığını söylediğini belirtti.



Şüpheli Çelik'in sahte vize ile Arnavutluk'tan Kanada'ya kaçmaya çalıştığının belirtildiği sevk yazısında, örgütle alakalı bilgi vermediği ve suçunun katalog suçlardan olması dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA