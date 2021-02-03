Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi

03.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:36
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE'de, Arnavutluk'tan yurda giriş yapan TIR'da özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon lira olan 230 kilogram esrar ele geçirildi.

EDİRNE'de, Arnavutluk'tan yurda giriş yapan TIR'da özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon lira olan 230 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Kimliği açıklanmayan sürücünün, boş olduğunu beyan ettiği araç, riskli kabul edilerek, detaylı arama için TIR gümrük sahasına yönlendirildi. X-Ray cihazından geçirilen TIR'ın tavanında yoğunluğa rastlandı.

Bunun üzerine özel eğitimli narkotik köpekleri 'Belga' ve 'Lili' ile arama yapıldı. 2 köpeğin tepki verdiği bölmede, plakalar halinde paketler bulundu. Yapılan analizde esrar olduğu anlaşılan uyuşturucuya el koyuldu. 

Yaklaşık 230 kilogram olan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu bildirildi. Arnavutluk uyruklu sürücü gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi
Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Deniz Türüç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutluk'tan gelen TIR'da 30 milyon lira değerinde 230 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:36:35. #1.16#
title