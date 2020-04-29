Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda dönüyor
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Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk'ta kalan Türkiye vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde özel seferle Türkiye'ye hareket etti.

Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda dönüyor
29.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk'ta kalan Türkiye vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde özel seferle Türkiye'ye hareket etti.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla Tiran Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye uğurlandı.

Türkiye dönenler arasında bulunan Adnan Elmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk'ta çalıştığını belirterek, "Tabi pandemi olunca, salgın hastalık meydana çıkınca da bütün seferler iptal oldu. Yani tüm dünyada ve burada da öyle oldu, Türkiye'de de öyle oldu. Ama konsolosluk yardımıyla tekrar bir ara artı seferler konuldu. Bütün Türkleri toplayıp memleketlerine götürüyorlar. Onun için biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Diğer bir Türk vatandaşı Orhan Koçak ise iki yıldır Arnavutluk'ta çalıştığını söyledi.

İki sene içinde 3 ayda bir Türkiye'ye gidip gelme imkanlarının olduğunu kaydeden Koçak, "Gidip geliyorduk. Bayramlarda özellikle gitme sorunu yaşıyorduk biraz. Bu bayramı da evde geçirelim dedik. Ama bu hastalık çıktı. Allah'tan devletimiz de bize sahip çıktı ve geldik. İnşallah bugün de uçuşumuz var Türkiye'ye. Mutluyuz yani bayramı evde geçireceğimiz için. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Air Albania havayolu şirketi uçağıyla gerçekleşen seferde Arnavutluk'ta geçici olarak ikamet eden veya çalışan farklı yaş aralıklarında 7 Türk vatandaşı ve 4 Arnavut vatandaşı bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Kovid-19 nedeniyle Arnavutluk'ta mahsur kalan bir grup vatandaş 21 Nisan'da geri gönderilmişti.

Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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