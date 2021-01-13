Arnavutluk'taki mağdur Türk işçiler sorunlarının çözülmesini bekliyor

Arnavutluk'ta 2019'daki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla inşasına başlanan deprem konutlarıyla ilgili taşeronluk hizmeti veren Türk firmasının sahibi Y.F. dolandırıcılık iddiasıyla suçlanırken, bu firmanın Türkiye'den getirdiği 86 işçinin ise mağdur olduğu belirtildi.

Arnavutluk'ta 2019'daki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla inşasına başlanan deprem konutlarıyla ilgili taşeronluk hizmeti veren Türk firmasının sahibi Y.F. dolandırıcılık iddiasıyla suçlanırken, bu firmanın Türkiye'den getirdiği 86 işçinin ise mağdur olduğu belirtildi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, iş insanı Y.F, başkent Tiran yakınlarındaki Şiyak kentinde AB fonlarıyla inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili iki Arnavut firmaya taşeron hizmeti verdi ve bu doğrultuda ülkeye 86 Türk işçi getirdi.

İşçilere söz vermesine rağmen sözleşmeleri imzalamayan ve çalışma izni almayan F'nin, Arnavut yüklenici firmalardan yüksek miktarda para aldıktan sonra Kosova'ya, oradan da Kuzey Makedonya'ya kaçtığı iddia edildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için devreye girdi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, geçen ekimden bu yana konuyla ilgili gerekli telkin ve uyarılarda bulunduğu F'ye, sözleşme yapılmadan ve sigortaları ödenmeden turist vizesiyle Arnavutluk'a işçi getiremeyeceğini defalarca bildirdi.

Ayrıca F'ye, yaptığı işlerin yasal olmadığı belirtilerek çalışmalarını kanuni çerçeveye oturtması istendi.

Büyükelçilik yetkilileri, F'nin, tüm uyarılara rağmen Türkiye'den işçi simsarlarıyla insanlara çeşitli vaatlerde bulunarak, bu kişileri Arnavutluk'a getirdiği bilgisini paylaştı.

İşçilerin mağduriyetinin giderilmesi için 4 işçi temsilcisinin yanı sıra Arnavut firmaların yetkilileriyle de uzun görüşmeler yapan Büyükelçilik yetkilileri, hukuki yükümlülükleri olmamasına rağmen Arnavut firmaların, Türk işçilerin yol masrafları ile yaklaşık 60 avro tutarındaki PCR testi masraflarını da karşılayarak, ülkelerine gönderilmesi noktasında anlaştı.

Bu doğrultuda, işçilerden 46'sının yurda dönebilmesi için Arnavut ana yüklenici firmalarla iş birliği halinde işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kalan 40 vatandaşın ise "Alacaklarımızı istiyoruz ve almadan dönmek istemiyoruz." beyanı üzerine Büyükelçilik yetkilileri, Arnavutluk makamlarıyla iletişim halinde olayın çözülmesi için çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca işçilere, Türkiye'ye döndüklerinde toplu şekilde Y.F. hakkında dava açmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan Büyükelçilik, hayırsever bir iş adamı aracılığıyla Türk vatandaşı işçilere yiyecek, içecek ve gerekli erzak yardımı ulaştırdı.

Konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, ilgili makamları bilgilendirerek gelişmeleri yakından takip ediyor.

Şiyak Belediyesi: Gelişmeleri haber portallarından öğrendik

Deprem konutlarının inşa edileceği Şiyak şehri belediyesi, Türk işçilerin mağduriyetiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Şiyak Belediye Başkanı Elton Arbana'nın yaptığı açıklamada, belediyenin tedarik, uygulama ve denetim birimi olmadığı ve bu nedenle hiçbir şirketle finansal veya sözleşmeye dayalı ilişkilerinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gelişmelerin haber portallarından öğrenildiği ve sonrasında derhal Türk işçilere yiyecek yardımında bulunulduğu belirtilerek, işçileri Türkiye'den yasa dışı şekilde getiren sorumlu kişi hakkındaki iddiaların da kısa süre önce öğrenildiği kaydedildi.

Arnavut şirketin avukatı: İş adamı Y.F. çalışanlarını aldattı

F'nin taşeronluk hizmeti verdiği iki Arnavut şirketten biri Riviera 2008'in avukatı Alban Qafa da temsil ettiği şirketin, Türk şirketi YNS İnşaat Gayrimenkul ile taşeron firma olarak anlaşma yaptığını ve şirketin, Türkiye'den çalışanlarını getirmek için öncesinde 27 bin avro aldığını söyledi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösterebilmek için şirketin bu ülkedeki şubesini açan ve lisans alan YNS Construction'ın yöneticisi Y.F'nin ortadan kaybolduğunu ileri süren Qafa, F'nin, Şiyak şehrinde bina yapmak için Arnavut şirketleri Pepa ve Riviera 2008'den 200 bin avro aldığını ve sadece 100 bin avroluk iş yaptığını iddia etti.

Avukat Qafa, F'nin, iş sözleşmesi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, kendi çalışanlarını aldattığını savundu.

Pepa ve Riviera 2008 şirketlerinin, iki ülke arasındaki dostluğu göz önünde bulundurarak, Büyükelçilik aracılığıyla, işçilerinin Türkiye'ye dönebilmesi için masraflarını üstlendiğini belirten Qafa, söz konusu şirketlerin bunu, Türk işçilere karşı herhangi bir yükümlülüğü olmamasına rağmen insanlık adına yaptığını dile getirdi.

Qafa ayrıca 24 saat içinde Arnavutluk Ceza Kanunu uyarınca, Y.F. aleyhine suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

AA muhabiri, Y.F'ye ait olduğu bildirilen irtibatlardan kendisine ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju