: Arnavutluk'taki depremzedeler için Edirne'de kermes düzenlendi

08.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:33

Trakya Üniversitesinde geliri Arnavutluk'taki depremzedelere bağışlanmak amacıyla kermes düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikler giriş katında düzenlenen kermeste akademisyen ve öğrencilerin yaptığı yiyecekler satışa sunuldu. "Arnavutluk için el ele" sloganıyla gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir Arnavutluk'ta geçen yıl kasım ayında meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere bağışlanacak.

Alışveriş yaparak açılan kermese destek veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasında olan her olayla yakından ilgilediğini söyledi. Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve evsiz kaldığını hatırlatan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu acıya duyarsız kalamazdık. Üniversitemizde öğrenim gören 131 Arnavut öğrencimiz var. Bunlar bizim evlatlarımız. Bu evlatlarımızdan ikisinin depremden etkilendiğini öğrendik. Hem onlara bir katkı hem de Arnavut kardeşlerimize bir katkı için bir yardım kampanyası başlattık. Kış mevsimindeyiz ve Türkiye'de olduğu gibi Balkanlarda da kar ve fırtına var. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Orada çadırda yaşayanlar var. Onlara yardım için buradayız. Gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Küçük de olsa bir katkı vermek istiyoruz. Bu bir gönül bağıdır. Kalbimizin onlarla attığını göstermek istiyoruz."

Rektör Tabakoğlu, yardım kampanyası kapsamında 16 Ocak Perşembe saat 19.30'da Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın da Devlet Konservatuvarında yine gelirinin bağışlanacağı konser vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu