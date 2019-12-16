Arnavutluk'taki depremzede çocuklara yardım konseri
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Arnavutluk'taki depremzede çocuklara yardım konseri

Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı katkılarıyla Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesi'nde Oda Müziği konseri gerçekleştirildi

16.12.2019 03:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 03:39
Arnavutluk'taki depremzede çocuklara yardım konseri

Cihat Aşkın'ın 'ta vereceği konser öncesinde yaşanan nedeniyle sanatçının talebi üzerine Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen konserde, kemanda Dilara Yıldırım, Fikret Diril ve viyolonselde Beliz Güney sahne aldı.



Kaynak: Snob Magazin

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