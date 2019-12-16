Arnavutluk'taki depremzede çocuklara yardım konseri
Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı katkılarıyla Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesi'nde Oda Müziği konseri gerçekleştirildi
16.12.2019 03:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 03:39
Cihat Aşkın'ın Arnavutluk'ta vereceği konser öncesinde yaşanan deprem nedeniyle sanatçının talebi üzerine Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen konserde, kemanda Dilara Yıldırım, Fikret Diril ve viyolonselde Beliz Güney sahne aldı.
Kaynak: Snob Magazin
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