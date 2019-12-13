Arnavutluk'taki depremzede çocuklar için yardım konseri

13.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:20

İstanbul'da geliri Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesinde "Oda Müziği" konseri verildi.

Yaratıcı Çocuklar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın Arnavutluk'ta vereceği konserin yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi sonrası sanatçının talebi üzerine depremzede çocuklar için yardım konseri gerçekleştirildi.

Kemanda Dilara Yıldırım ve Fikret Diril, viyolonselde Beliz Güney'in sahne aldığı konsere, Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Birinci Sekreteri Nikolay Dimitrov, Bulgar Ortodoks Kiliseler Yönetim Kurulu Kiryako Liaze, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve Ebru Sanver katıldı.

Kaynak: AA