Arnavutluk'taki depremin neden olduğu zarar yaklaşık 1 milyar avro

05.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:26

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen depremin neden olduğu hasarın yaklaşık 1 milyar avro olduğu bildirildi.

Bakanlıklar Arası Sivil Acil Durum Komisyonu Başkanı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Bledi Çuçi, başkent Tiran'da, AB'nin Tiran Büyükelçisi Luigi Soreca, Birleşmiş Milletler (BM) Arnavutluk Daimi Koordinatörü Brian J. Williams ve diğer yetkililerin katılımıyla deprem sonrası ihtiyaç değerlendirme raporunu açıkladı.

Çuçi, raporun AB kurumları, Dünya Bankası ve BM ajanslarının standart ve dünyada doğal afetlerde kullanılan metodolojiye uygun hazırlandığını söyledi.

Çuçi, "Uzmanların hesaplamalarına göre depremin neden olduğu hasar toplam 985 milyon 74 bin 906 avro. Uluslararası dostlarımız ve ortaklarımızdan gelen büyük katkı ve muazzam dayanışma olmasaydı Dıraç, Leş ve Tiran'daki durumla başa çıkmak kolay olmayacaktı." diye konuştu.

Raporun, 60'ı yabancı uzmanlardan oluşan 90 kişilik bir ekip tarafından hazırlandığını belirten Çuçi, çalışmanın daha önce görülmemiş bir hızla bitirildiğini vurguladı.

AB Büyükelçisi Soreca da depremin olduğu 26 Kasım'dan bu yana zorlu aşamalardan geçildiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Birinci aşama, Arnavutluk yetkililerine kurtarma çabalarını koordine etme konusunda büyük ölçüde yardımcı olan AB sivil koruma ekiplerinin Arnavutluk'a gelişiydi. Ardından hasarlı binaları incelemek için inşaat mühendisleri geldi. 21 ülke Arnavutluk'a destek sağladı ve Arnavutluk hiçbir fark gözetmeksizin, üye ülke gibi aynı muamele ve desteği gördü. Bu büyük dayanışma bizi AB temsilcileri olarak gururlandırıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut inşası talimatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından 500 konut inşası için talimat vermişti.

Arnavutluk makamlarıyla "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği yapılmasına dair protokol" imzalanmıştı.

Türkiye'den çeşitli kurumlardan ekipler depremin hemen ardından arama kurtarma operasyonları ve yardım dağıtımı için Arnavutluk'a gelmişti.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden toplamda 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Kaynak: AA