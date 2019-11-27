Arnavutluk'taki depremde yaralanan türk vatandaşı ambulans uçakla izmir'e getirildi

27.11.2019 01:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 01:17

Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı Cüneyt Kılınçpınar, gece geç saatlerde ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Hastaneye sevk edilen Pınar, tedaviye alındı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı için harekete geçti. Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans uçak gönderen Sağlık Bakanlığı, depremde beli zedelenen Cüneyt Kılınçpınar'ın İzmir'e getirdi. Adnan Menderes Havalimanına inen ambulans uçaktan alınan Kılınçpınar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen Cüneyt Kılınçpınar'ın kardeşi Yiğit Kılınçpınar, '15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı. Daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir bir buçuk ay kalıp dönecekti. Zaten kısa süreli bir eğitimdi bu. Sabah bize ulaştığında kendisi her yerin yerle bir olduğunu çok kötü olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi. Sadece bizim ulaştığımız şekilde bize anlatılan. Zaten çok uzun süre konuşamadık hattı gitti. Daha sonra Büyükelçilik ve Konsolosluk devreye girdi. Konsoloslukta sağolsun Büyükelçiliği arayıp kendisini hakkında bize bilgi verdi. Allah razı olsun. Bütün elinden gelen herşeyide yaptılar. Daha sonra ordaki özel bir Türk hastanesinde belinde kırık olduğunu söylediler bize. Bizde Türkiye'ye naklini istedik. Şuanda da bekliyoruz uçağı indi hastaneye doğru geliyor. diye konuştu. Öte yandan, Kılınçpınar ailesi hastanede beklediği sırada, ambulansla getirilen Cüneyt Kılınçpınar, hastane yönetiminin talimatı ile yakınlarına gösterilmeden hastanenin morg girişinden hastaneye alındı. Durumu öğrenen yakınları, Cüneyt Kılınçpınar'I göremedikleri için tepki gösterdi. Evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kılınçpınar'ın 15 gün eğitim vermek için Arnavutluk'a gittiği öğrenildi.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Yiğit Kılınçpınardan röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Halil İbrahim KARABIYIK İZMİR,(DHA)

Kaynak: DHA