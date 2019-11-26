Arnavutluk'taki deprem Kosova'dan da hissedildi
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Arnavutluk'taki deprem Kosova'dan da hissedildi

Arnavutluk'un Durs şehrinde yerel saatle gece 03: 54 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Kosova'da da hissedildi.

26.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:56
Arnavutluk'taki deprem Kosova'dan da hissedildi

'un Durs şehrinde yerel saatle gece 03: 54 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki 'da da hissedildi.

Merkez üssü Durs'un kuzeyinde olan depremin büyüklüğünün 6.4 olduğu belirtildi. Kosova'nın Prizren şehrinde yoğun bir şekilde hissedilen deprem nedeniyle, Kosovalılar sokaklara çıktı. Merkezi Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem yerin 10 kilometre altında oluştu ve Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------Deprem nedeniyle sallanan avize-Detaylar-Deprem sonrası dışardan görüntü

-Hasar oluşan yapı


Kaynak: DHA
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