Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi - Haberler
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Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi Arnavutluk'ta Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutları sahiplerine teslim edildi.

- Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi

TİRAN - Arnavutluk'ta Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutları sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.

İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi

Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi

Arnavutluk'taki deprem konutları sahiplerine teslim edildi

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Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması

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 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz.'

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Tiran, Güncel, Haber

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