Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.
30.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:39
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. Deprem anı Tiran'daki Nord Park Oteli'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Videoda otelin lobisinde oturan vatandaşların deprem anında panikle dışarı çıkmaları görülüyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı