Arnavutluk'taki deprem

12.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:28

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan heyetin, Arnavutluk'taki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tiran Politeknik Üniversitesi ile binalarda incelemelerde bulunan heyetin "Arnavutluk Deprem Raporunu" yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar başkanlığındaki heyette, Teknoloji Fakültesi doktor öğretim üyeleri İsa Vural, Osman Kırtel ve Yusuf Sümer de yer aldı.

Kaynak: AA