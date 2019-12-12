Arnavutluk'taki deprem
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Arnavutluk'taki deprem

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan heyetin, Arnavutluk'taki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediği bildirildi.

12.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:28
Arnavutluk'taki deprem

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan heyetin, 'taki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Politeknik Üniversitesi ile binalarda incelemelerde bulunan heyetin "Arnavutluk Deprem Raporunu" yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar başkanlığındaki heyette, Teknoloji Fakültesi doktor öğretim üyeleri İsa Vural, Osman Kırtel ve Yusuf Sümer de yer aldı.

Kaynak: AA
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