Arnavutluk'ta Yeni Meclis Başkanı Seçildi

TİRAN (AA) – Arnavutluk'ta 25 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından bugün düzenlenen oturumda, Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Milletvekili Gramoz Ruçi, 80 milletvekilinin oyuyla yeni meclis başkanı seçildi.



Ruçi, seçimlerin ardından düzenlenen oturuma katılan 140 milletvekilinden 80'inin desteğini alarak Arnavutluk'un yeni meclis başkanı oldu.



Ülkede 140 koltuklu meclisten oylamaya 121 kişi katılırken 40 kişi "hayır", bir milletvekili de çekimser oy kullandı.



Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Arnavutluk Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) milletvekilleri, Ruçi'nin bu göreve seçilmesine itiraz etti.



Ayrıca, oylamanın düzenlendiği sırada meclis binası önünde toplanan komünist rejim sırasında sürgün edilenleri temsil eden kuruluşların üyeleri, Ruçi'nin meclis başkanı seçilmesini protesto etti.



Arnavutluk'taki 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde, Başbakan Edi Rama öncülüğündeki Sosyalist Parti (PS) seçimi kazanmış, meclise 74 milletvekili yollamaya hak kazanmıştı.



PS'yi, başbakanlık için Lulzim Basha'yı seçip 43 koltuk elde eden Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) takip etmişti. LSİ ise 19 milletvekili çıkarmıştı.



Muhalefetin 18 Şubat'ta başlayan ve üç ay süren protestosuyla meclis çalışmalarını boykot etmesinin ardından 18 Mayıs'ta Başbakanı Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucu seçimler yapılmıştı. Yapılan seçimde 18 siyasi partiden 2 bin 666 milletvekili adayı, 140 sandalyeli meclise girebilmek için yarışmıştı.



Hükümet kurma görevi Rama'da



Öte yandan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta 25 Haziran'daki genel seçimlerde birinci çıkan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Edi Rama'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.



Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rama'nın hükümeti kurmakla görevlendirdiği kararnamenin imzalandığı belirtildi.



Rama'nın, ağustos ayı sonunda açıkladığı yeni hükümet kabinesinde yer alacak isimler şöyle:



Senida Mesi (Başbakan Yardımcısı), Pandeli Majko (Sınır dışındaki Arnavutlardan sorumlu Devlet Bakanı), Sonila Qato (Girişimcilerin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı), Fatmir Xhafaj (İçişleri Bakanı), Ditmir Bushati (Dışişleri Bakanı), Olta Xhaçka (Savunma Bakanı), Etilda Gjonaj (Adalet Bakanı), Mirela Kumbaro (Kültür Bakanı), Arben Ahmetaj (Maliye, Ekonomi ve Çalışma Bakanı), Lindita Nikolla (Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı), Ogerta Manastirliu (Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı), Damian Gjiknuri (Altyapı ve Enerji Bakanı), Niko Peleshi (Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı) ve Blendi Klosi (Turizm ve Çevre Bakanı).