Arnavutluk'ta Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı

Arnavutluk'ta Edi Rama başkanlığında kurulan yeni hükümet, meclisten güvenoyu aldı.



Ülkede 25 Haziran'da yapılan genel seçimden galip çıkan Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Genel Başkanı Rama'nın kurduğu hükümet, parlamentoda oylandı.



Milletvekillerinden 78'inin evet oyu verdiği oylamada, 51 hayır kullanıldı.



Mecliste yeni hükümet programını sunan Rama, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin başlatılması, kayıt dışılıkla mücadele ve komşu ülkelerle iş birliği konularının yeni hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.



Kabinede, Başbakan Yardımcılığı görevini Senida Mesi, Sınır Dışındaki Arnavutlardan (Diasporadan) Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini ülkenin eski Başbakanı Pandeli Majko ve Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de Sonila Qato yürütecek.



Edi Rama'nın Başbakan olarak görev aldığı yeni kabinedeki diğer isimler ise şöyle:



"Fatmir Xhafaj (İçişleri Bakanı), Ditmir Bushati (Dışişleri ve Avrupa Bakanı), Olta Xhaçka (Savunma Bakanı), Etilda Gjonaj (Adalet Bakanı), Mirela Kumbaro (Kültür Bakanı), Arben Ahmetaj (Maliye, Ekonomi ve Çalışma Bakanı), Lindita Nikolla (Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı), Ogerta Manastirliu (Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı), Damian Gjiknuri (Altyapı ve Enerji Bakanı), Niko Peleshi (Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı) ve Blendi Klosi (Turizm ve Çevre Bakanı)."



Kabine, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığındaki törende yemin ettikten sonra resmi olarak göreve başlayacak.



Muhalefetin, 18 Şubat'ta başlayan ve üç ay süren protestosu ile meclis çalışmalarını boykot etmesinin ardından 18 Mayıs'ta Başbakan Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucu 25 Haziran'da yapılan genel seçimde 18 siyasi partiden 2 bin 666 milletvekili adayı, 140 üyeli meclise girebilmek için yarışmıştı.



Seçimleri Rama'nın Genel Başkanı olduğu PS kazanarak mecliste 74 milletvekili koltuğuna sahip olmuştu. PD'nin 43 milletvekili çıkardığı seçimlerde Sosyalist Bütünleşme Hareketi 19 milletvekili koltuğu elde etmişti.



Yapılan genel seçimin ardından 9 Eylül 2017'de düzenlenen oturumda, PS Milletvekili Gramoz Ruçi, 80 milletvekilinin oyuyla yeni meclis başkanı seçilmişti.