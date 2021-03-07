Arnavutluk'ta, Türkiye ile eğitim alanında yapılan iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Arnavutluk Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, anlaşma için Arnavutluk Meclisinden onay gerekmediği ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği belirtildi.

Anlaşma, iki tarafın ilgili kurumları arasında eğitim alanındaki iş birliğin artırılması, akademisyen, eğitim uzmanları, öğretmen ve öğrenci değişimi, eğitim ve teknoloji alanlarında tecrübe paylaşımı gibi farklı iş birliklerini amaçlıyor.

Anlaşma gereğince, her iki taraf birbirinin resmi dilini, edebiyatını ve kültürünü eğitim sistemi içerisinde öğretmeyi ve öğrenmeyi teşvik edecek.

Buna göre, Türkçenin yabancı dil olarak seçmeli ders şeklinde öğretilmesi yönündeki talepleri değerlendirecek Arnavut tarafı, Türkçe bir pilot programın hazırlanmasını amaçlıyor.

Ayrıca, Arnavut tarafı her yıl Arnavut dili ve kültürü, Türk tarafı da Türk dili ve kültürü ile ilgili yaz seminer ve kurslarına katılmak üzere araştırmacı ve öğrencilere kota uygulayacak.

Anlaşmaya göre, her iki ülke belirli öğretmen ve akademisyenlere vize, oturma ve çalışma izni kolaylığı saylayacak.

Anlaşma, 5 yıllığına yürürlükte olacak ve diplomatik yollarla tarafların onayı çerçevesinde 3 yıl uzatılabilecek.

Söz konusu anlaşma, 6 Ocak 2021'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi tarafından imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka