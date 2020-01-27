Arnavutluk'ta Türk vatandaşı, vize sahteciliğinden hapis cezasına çarptırıldı
Arnavutluk'ta, Türk vatandaşı Selami Şimşek, "kimlik kartı, pasaport veya vize sahteciliği" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı.
Arnavutluk'ta, Türk vatandaşı Selami Şimşek, "kimlik kartı, pasaport veya vize sahteciliği" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı.
Tiran Bölgesel Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Selami Şimşek'in gözaltına alındığı 8 Temmuz 2019'da ele geçirilen Kanada vizesinin sahte olduğu belirtildi.
Mahkeme, "kimlik kartı, pasaport veya vize sahteciliği" suçundan sanığı önce 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada üçte bir oranında indirime giden mahkeme, cezayı 12 aya indirdi.
Sanığın 15 gün içerisinde karara itiraz hakkı bulunuyor.
Öte yandan Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Şimşek'in siyasi iltica talep edip etmediği yönündeki soruya, böyle bir talebin teyit edilemeyeceğini belirtti.
Şimşek, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Türk vatandaşı FETÖ şüphelisi Harun Çelik ile başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda sahte vizeyle Kanada'ya gitmek üzereyken yakalanmış, ardından iki şüpheli hakında yasal süreç başlatılmıştı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilmiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.