Arnavutluk'ta Türk Halk Oyunları Konseri

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Halk Oyunları Konseri düzenlendi.



Başkentte, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin desteğiyle Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Bursa Namık Kemal Gençlik ve Spor Kulübü (NAKEM) tarafından düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.



Tiran YEE Müdürü Ömer Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, enstitü olarak dünyanın birçok ülkesinde benzer etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.



Arnavutluk halkı ile birçok etkinlik aracılığıyla bir araya geldiklerini dile getiren Demirbaş, temelinde kardeşlik, sevgi, muhabbet ve barış olan vizyon ile YEE'nin dünyanın yaklaşık 50 ülkesinde etkinlikler düzenlediğini vurguladı.



Demirbaş, bu tarz etkinlikler ile kültürel bağların daha da güçlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.



Öte yandan, Üsküp YEE ve NAKEM işbirliğinde yarın Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Türk Halk Oyunları Konseri düzenlenecek.