Arnavutluk'ta tiyatro binasının yıkımında gerginlik Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Tiyatro binasının yıkımında gerginlik yaşandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Tiyatro binasının yıkımında gerginlik yaşandı.

Tiran Belediye Meclisinin kararıyla başlanan yıkım esnasında binanın yıkılmasına karşı çıkan aralarında bazı sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden aktivistlerin yer aldığı bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.Grup, Tiran Belediyesinin uzun yıllar tiyatro olarak hizmet veren binayı yıkarak yerine yeni tiyatro binası inşa etmesine karşı çıkıyor. Polis, yıkım bölgesinde oluşturulan güvenlik şeridini geçmeye çalışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

Bu arada Arnavutluk Meclisinden milletvekilleri, Arnavutluk Demokratik Partisi, Sosyalist Bütünleşme Hareketi ve diğer muhalefet partisi temsilcileri de gruba destek vermek için bölgede hazır bulundu.

Öte yandan Tiran Belediyesi, gelecek günlerde Ulusal Tiyatro'nun yeni yapılacak binasının projesinin tanıtılacağını açıkladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bakanlar Kurulunun "Ulusal Tiyatro binasının mülkiyetinin Tiran Belediyesine devri" kararını "anayasa aykırı" olarak değerlendirerek birkaç gün önce iptal talebini Anayasa Mahkemesine göndermişti.

Meta, bugün sosyal medya hesabından, yaşanan olaylar üzerinde yaptığı açıklamada, "Bu anayasal, yasal ve ahlaki affedilemez bir suçtur." ifadesini kullandı.

Ulusal Tiyatro binası 1941 yılında kültür merkezi olarak inşa edilmişti.

Kaynak: AA