Arnavutluk'ta, Thodex kurucusuna yardım suçundan 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Arnavutluk'ta, Thodex kurucusuna yardım suçundan 1 kişi gözaltına alındı

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Arnavutluk'ta, Thodex kurucusuna yardım suçundan 1 kişi gözaltına alındı

Arnavutluk polisi tarafından kırmızı bültenle aranan, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'e yardım etme suçundan bir Arnavutluk vatandaşı gözaltına alındı.

Arnavutluk polisi tarafından kırmızı bültenle aranan, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'e yardım etme suçundan bir Arnavutluk vatandaşı gözaltına alındı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İz" adlı polis operasyonu kapsamında Tiranlı E.H'nin (36), "Suçluyu desteklemek" ve "Bilgisayar dolandırıcılığı" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Türk emniyet yetkilileri tarafından 2021 yılında başlatılan soruşturmanın ardından, Arnavutluk Siber Suçları Soruşturma Birimi ve Tiran Asliye Mahkemesi Savcılığı iş birliğinde söz konusu suçlarla ilgili bazı vatandaşlara yönelik kovuşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "bazı vatandaşların, çok sayıda yabancı uyruklu kişinin dolandırılmasına neden olan sanal para oluşturma ve satma yoluyla dolandırıcılık planı yaptıklarına" dair şüpheler bulunduğu kaydedildi.

Olayın aydınlatılması ve bu suça dahil olan diğer kişilerin adalet karşısına çıkartılması yönündeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edinilen bilgilere göre, suçun asıl faili olan Türk vatandaşı F. Ö. (Faruk Fatih Özer) tarafından işlenen dolandırıcılığın değerli yaklaşık 2 milyar dolardır. Yapılan soruşturma kapsamında, E. H'nin F. Ö'yü taşıyıp gizleyerek emniyet yetkililerinden kaçmasına yardımcı olduğuna dair güçlü ve makul şüpheler bulunmaktadır."

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AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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