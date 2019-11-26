26.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:21

- Arnavutluk'ta peş peşe depremler: 3 ölü

6.4 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03.54'te meydana gelen depremin merkez üssü başkent Tiran olarak belirtilirken, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

Deprem nedeniyle Kurbin kasabasında 1 kişi panik sebebiyle balkondan atlayarak hayatını kaybederken, en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda binada hasar oluşurken, enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kenti ve Thumana köyü yakınlarında moloz yığınları altında kalan vatandaşlara müdahale edildiğini bildirerek, "İtfaiyeciler ve ordu personeli enkaz altında kalanlara yardım ediyor" açıklamasını yaptı. İki hükümet sözcüsü de en çok hasarın Durres'te olduğunu söyledi.

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, başkent Tiran'da bulunan hastanelerde 50 kişinin tedavi altına alındığı bildirdi. Yerel medya ise en az 200 yaralı olduğunu ifade ediyor.

Arnavutluk'ta peş peşe depremler

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. İkinci depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.

Öte yandan Adriyatik Denizi boyunca Yunanistan ile Makedonya arasında bulunan Arnavutluk, düzenli bir sismik aktivite yaşıyor. 21 Eylül'de de büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana gelmiş, yaklaşık 500 ev hasar görmüştü. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, depremin son 30 yılda Arnavutluk'ta meydana gelen en güçlü deprem olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA