28.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:54

- Arnavutluk'ta ölü sayısı 41'e ulaştı

Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

TİRAN - Arnavutluk'ta önceki gün meydana gelen depremin ardından ölü sayısı 41'e aştı. Durres'te yıkılan bir otelin enkazında AFAD'ın da dahil olduğu aramalarda bir kişinin cansız bedenine 40 saat sonunda ulaşıldı.

Arnavutluk'da meydana gelen depremde bilanço artıyor. Başkent Tiran'a 40 kilometre uzaklıktaki bir noktada merkeze meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Durres'te bir otelin enkazındaki cansız bedene 40 saat sonra ulaşıldı. 8'i ağır 600 kişinin yaralandığı depremde, ölü sayısı 41'e yükseldi. Durumu ağır olanlar İtalya başta olmak üzere çevredeki çevre ülkelerdeki hastanelere nakledildi. Tatil bölgesi olan Durres kentinde aralarında otellerin bulunduğu birçok bina tamamen yıkıldı ve kalanlarında ağır hasarlar oluştu. Durres'te bir üst geçit hasarlı olduğu gerekçesiyle yaya trafiğine kapatıldı.

Türkiye'den gelen AFAD başta olmak üzere UMKE, Kızılay ve İHH ve Hak İnsani Yardım Arama Kurtarma ekipleri de yardımlarına ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede de Mirsia Vakfı depremzedelere insani yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhcı, 21 kişi ile çalışma yaptıklarını belirterek, "Resmi rakamlardan aldığımız bilgiye göre içeride bir kişi olduğu söylendi. Şu anda görgü tanığının verdiği bilgiye göre de 1 kişi arıyoruz. Şu an itibariyle rastlamadık. Etrafta defalarca hassas köpeklerle arama gerçekleştirdik. 5 katlı bir otel burası 3 katı kaldırdık. Aramalarımızı defalarca yapıyoruz. Şu ana kadar bir emareye rastlayamadık" dedi.

Kaynak: İHA