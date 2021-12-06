Arnavutluk'ta "Medya Akademisi" başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 10 gün sürecek Medya Akademisi başladı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, TRT ve Arnavutluk Radyo Televizyonu iş birliğinde düzenlenen Medya Akademisi kapsamında Türkiye ve Arnavutluk'tan medya uzmanları eğitim veriyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, "Kamu Diplomasisi ve Gazetecilik" konulu konuşmasında, diplomasi ve medya, diplomasinin dönüşümü ve internetin medyadaki rolü gibi farklı konulara değindi.

Yörük, diplomasinin "devletler arası siyasi yönetimler ve daha sonra devlet yapısına kavuşmuş yönetimler arasındaki ilişkilerin üst düzey yöneticiler arasında ve büyük ölçüde belirli bir gizlilik içerisinde ilişkilerin yürütülmesi mesleği" olduğunu dile getirdi.

Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş da bu etkinliğe YEE'nin çalışmalarıyla ilk defa tanışan kişilerin de katıldığını ifade ederek, bu kapsamda iletişime dair birçok konuya vakıf olacaklarını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen akademiye, gazetecilik, siyaset bilimi, diplomasi, halkla ilişkiler, yönetim gibi farklı alanlarda eğitim gören kişiler katılıyor.

Yaklaşık 20 kişinin katılım gösterdiği akademi, 17 Aralık'a kadar sürecek.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet