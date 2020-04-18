Arnavutluk'ta karantina ve izolasyon kurallarını ihlal edenlere 8 yıla kadar hapis cezası
Başbakan Edi Rama sokağa çıkma yasağının başarılı bir şekilde kaldırılabilmesi için caydırıcı cezaların gerekli olduğunu belirtti
18.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:53
Arnavutluk'ta koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ile izolasyon kurallarını ihlal eden ve başkalarına hastalık bulaştıranlar 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Başbakan Edi Rama sokağa çıkma yasağının başarılı bir şekilde kaldırılabilmesi için bu cezaların gerekli olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com