Arnavutluk'ta karantina ve izolasyon kurallarını ihlal edenlere 8 yıla kadar hapis cezası Başbakan Edi Rama sokağa çıkma yasağının başarılı bir şekilde kaldırılabilmesi için caydırıcı cezaların gerekli olduğunu belirtti

Arnavutluk'ta koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ile izolasyon kurallarını ihlal eden ve başkalarına hastalık bulaştıranlar 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Başbakan Edi Rama sokağa çıkma yasağının başarılı bir şekilde kaldırılabilmesi için bu cezaların gerekli olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com