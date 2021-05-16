Arnavutluk'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Arnavutluk'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Arnavutluk'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Filistin'e destek vermek için yürümek isteyen göstericiler, Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda toplandı.

Filistin lehine sloganlar atan göstericiler, "Filistin'in arkasındayız", "Siyonizme son=barış" yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler polis engeline takıldı.

Emniyet güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplanmanın yasak olduğu gerekçesiyle göstericilere müdahale etti. Polis ve göstericiler arasında çıkan kısa süreli arbedenin ardından göstericiler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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