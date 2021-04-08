Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından uçuşlar yeniden başladı
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Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından uçuşlar yeniden başladı

Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eyleminin ardından uçuşlar yeniden başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının düşürülmesi nedeniyle dün başlattığı iş durdurma eylemi sonrası iptal edilen uçuşlar, bugün insani ve diğer kamu uçuşlarıyla yeniden başladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının düşürülmesi nedeniyle dün başlattığı iş durdurma eylemi sonrası iptal edilen uçuşlar, bugün insani ve diğer kamu uçuşlarıyla yeniden başladı.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eylemi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Balluku, bugünden itibaren insani, acil, sağlık, diplomatik ve devlet ile askeri amaçlı uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ticari veya sivil havacılık uçuşlarının bugünden başlamasının mümkün olmadığını, gün içerisinde bu büyük sorunun çözümü için çalışacaklarını dile getiren Balluku, "Yarın, sabahın ilk saatlerinden itibaren ve tüm gün boyunca Rinas havalimanındaki tüm ticari uçuşların yolcuları için normal operasyonlara başlayacağız." dedi.

Üç hava trafik kontrolörü gözaltına alındı

Hava trafik kontrolörlerinin avukatı Rezart Kthupi, yaptığı açıklamada, üç hava trafik kontrolörünün gözaltına alındığını ve "iş birliği içerisinde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlandığını söyledi.

Arnavutluk İş Kanunu, aralarında hava trafik kontrolü hizmetlerinin de bulunduğu hayati hizmetlerde, iş kesintisinin nüfusun bir kısmının veya tümünün kişisel güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atacak durumlarda grev yapılmasını yasaklıyor.

Konuyla ilgili Tiran Savcılığının soruşturması devam ediyor.

Bağımsız Hava Trafik Kontrol Sendikasından (SPKTA) dün yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, maaşlarının azaltılması kararının ardından iş durdurma eylemine gittiği ve belirsiz bir süre uçuşların durdurulacağı ifade edilmişti.

Maaş düşürme kararının hiçbir istişare sürecinden geçmediği kaydedilen açıklamada, kararın aynı zamanda sözleşme ve iş ilişkilerini düzenleyen çok sayıda yasayı ihlal ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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