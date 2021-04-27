Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor

Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk'ta 25 Nisan pazar günü yapılan genel seçimde oyların tamamına yakını sayılırken, oyların yüzde 48,67'sini alan Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi (PS) seçimi önde götürüyor.

Arnavutluk'ta 25 Nisan pazar günü yapılan genel seçimde oyların tamamına yakını sayılırken, oyların yüzde 48,67'sini alan Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi (PS) seçimi önde götürüyor.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesindeki bilgilere göre, 5 bin 199 seçim merkezinden 4 bin 959'unda (yaklaşık yüzde 95'i) sayım işlemi tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 48,67'sını alan Başbakan Rama'nın partisi PS ilk sırada bulunurken, ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti (PD) öncülüğündeki 13 parti yüzde 39,40 oy aldı.

Bir diğer muhalefet partisi Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) yüzde 6,85 ile üçüncü sırada yer aldı, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise yüzde 2,24 oy aldı.

Mevcut sonuçlara göre PS 74 milletvekili elde ederken, PD 59, LSİ 4 ve PSD 3 milletvekili kazandı.

Devlet Seçim Komisyoneri İliryan Celibaşi, yaptığı açıklamada, ilk sonuçların 48 saatte açıklanacağını duyurmuştu.

Seçime katılım yüzde 47,94 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Fahrettin Altun Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Muslera Cenk Tosun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:42:39. #1.16#

title