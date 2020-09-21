Arnavutluk'ta geçen yılki depremde hasar gören bina patlayıcı ile yıkıldı Bölge Koruma Milli Müfettişliği (IKMT) tarafından, Arnavutluk'un Dıraç kentinde 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar alan ve yaşanamaz ilan edilen 12 katlık bina patlayıcıyla yıkıldı.

Bölge Koruma Milli Müfettişliği (IKMT) tarafından, Arnavutluk'un Dıraç kentinde 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar alan ve yaşanamaz ilan edilen 12 katlık bina patlayıcıyla yıkıldı. Şu ana kadar IKMT tarafından Dıraç'ta hasar görmüş ve yaşanamaz durumda olan onlarca bina yıkıldı. Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulusal İmar Planlama Müfettişliği