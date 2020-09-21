Arnavutluk'ta geçen yılki depremde hasar gören bina patlayıcı ile yıkıldı
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Arnavutluk'ta geçen yılki depremde hasar gören bina patlayıcı ile yıkıldı

Bölge Koruma Milli Müfettişliği (IKMT) tarafından, Arnavutluk'un Dıraç kentinde 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar alan ve yaşanamaz ilan edilen 12 katlık bina patlayıcıyla yıkıldı.

21.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:33

Bölge Koruma Milli Müfettişliği (IKMT) tarafından, Arnavutluk'un Dıraç kentinde 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar alan ve yaşanamaz ilan edilen 12 katlık bina patlayıcıyla yıkıldı.

Şu ana kadar IKMT tarafından Dıraç'ta hasar görmüş ve yaşanamaz durumda olan onlarca bina yıkıldı.

Arnavutluk'ta geçen yılki depremde hasar gören bina patlayıcı ile yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulusal İmar Planlama Müfettişliği

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