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Arnavutluk'ta Flamingolar Tehlike Altında

DailyMotion.com - Güncel
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Arnavutluk, flamingoların göç güzargahı üzerinde.

Arnavutluk, flamingoların göç güzargahı üzerinde. Her yıl binlerce pembe renkli flamingo Vjose-Narte göletinde konaklıyor. Ancak bölgedeki havaalanı inşaatı flamingo ve pelikanlar dahil yüzlerce kuş türünü tehlikeye atıyor. Adriyatik Denizi yakınlarındaki gölet ve çevresi 2004 yılında koruma altına alındı. Bölge halkı ve çevreciler, hükümetin turizmi güçlendirme amacıyla bölgeye havaalanı kurmasına karşı çıkıyor.

DailyMotion.com - Güncel

GÖÇ, Güncel, Haber

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