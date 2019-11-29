Arnavutluk'ta eller semaya, depremzedeler için açıldı
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Arnavutluk'ta eller semaya, depremzedeler için açıldı

Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından camilerde kılınan ilk cuma namazında hayatını kaybedenler için dua edildi.

29.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:55
Arnavutluk'ta eller semaya, depremzedeler için açıldı

'ta yaşanan depremin ardından camilerde kılınan ilk cuma namazında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Arnavutluk'u vuran depremde çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Arnavutluk halkı deprem sonrası başta 'den olmak üzere birçok ülkeden gelen yardımlar ile yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sonrası camilerde kılınan ilk cuma namazında hutbelerde ve dualarda depremden bahsedildi. Eller semaya depremde kaybedenler için açıldı.

(Murat Delice/ İHA)

Kaynak: İHA
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