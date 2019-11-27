Arnavutluk'ta depremin bilançosu artıyor: 27 ölü
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Arnavutluk'ta depremin bilançosu artıyor: 27 ölü

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ölü sayısı 27'ye ulaştı.

27.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:06
Arnavutluk'ta depremin bilançosu artıyor: 27 ölü

'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ölü sayısı 27'ye ulaştı.

Dün sabaha karşı merkez üssü Arnavutluk'un başkenti 'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Durres şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ölü sayısı 27'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 600'ü geçti. Bölgede çok sayıda otel yıkılırken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Aralarında Türkiye'den giden ekiplerin de bulunduğu görevliler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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