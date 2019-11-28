Arnavutluk'ta bir deprem daha
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Arnavutluk'ta bir deprem daha

Arnavutluk'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

28.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:00
Arnavutluk'ta bir deprem daha

'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Depremin ardından halk kendini panikle dışarı atarken, çadırlarla oluşturulan kamp alanı havadan görüntülendi.

Arnavutluk'ta başkent 'a 40 kilometre uzaklıktaki Durres'te art arda meydana gelen depremlerin ardından artçı depremler devam ediyor. Bölgede saati 13.30 sıralarında 4.5 büyüklüğüne bir deprem daha meydana geldi. Direklerin sallanma anı kaydedilirken, insanlar kendilerini panikle dışarı attı.

Ülkede milli yas ilan edilmesine neden olan depremin ardından vatandaşlar için kamp alanı oluşturuldu. Çadırlarda kalan vatandaşların bulunduğu alanda drone ile havadan görüntülendi. Çadırlarda kalan çocuklara da şeker dağıtıldı.

"TÜRKİYE'Yİ ALLAH KORUSUN"

Flamur isimli bir Arnavut, deprem sonrası evlerinin çatısının çöktüğünü yara almadan kurtulduklarını ifade etti.

Flamur yardımlarla ilgili olarak, "Türkiye'den de Allah razı olsun hepimiz Müslümanız" dedi. "Türkiye'yi Allah korusun" ifadesini kullanan Flamur, Türkiye'ye teşekkür etti.

Yine çadır bölgesine gelen bir baba kız ise kendi yetiştirdikleri meyveleri ücretsiz olarak depremzedelere getirip dağıttıklarını belirtti.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA
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