Arnavutluk'ta "Balkanlar'da Türk Edebiyatı'nın İzleri" paneli

14.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:39

Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 22'nci Tiran Kitap Fuarı kapsamında "Balkanlar'da Türk Edebiyatının İzleri" konulu panel düzenlendi.

Panele, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan yazar ve araştırmacılar ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, yaptığı konuşmada, edebiyatın ilgi duyduğu ve hiç vazgeçemediği bir alan olduğunu belirterek, edebiyatı çok büyük bir evren olarak nitelendirdi.

Balkanlar'da edebiyat denildiğinde hem Arnavutluk hem de Türkiye açısından pek çok ortak değerin yad edilmesinin mümkün olduğunu belirten Yörük, "Bizim için son derece önemli bir yere sahip hem tarihimizde hem edebiyatımızda ve aynı zamanda milli mücadelemizde de önemli bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy var. Mehmet Akif Ersoy hem sizin değeriniz hem bizim değerimiz." dedi.

Tiran YEE Müdürü Demirbaş da kurum olarak kitap fuarı kapsamında bir dizi etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, bugün Balkanlar'daki Türk Edebiyatı ile ilgili panel düzenlediklerini kaydetti.

Demirbaş, "Balkanlar'da Türk edebiyatı izlerini uzmanlardan dinlemek üzere burada bulunmaktayız. Öyle sanıyorum ki bu kapsamlı bir konu başlığı. Zira kaynaklara baktığımızda söz konusu izlerin yani Balkanlar'daki Türk edebiyatının izlerini 16. yüzyılda görebilmemiz mümkün." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonyalı şair Seyhan Yakup da "Makedonya Türk Edebiyatında Roman ve Öyküler" konulu konuşmasında, Balkan yarımadasının Türk kültürünün doğup büyüdüğü ve varlığını sürdürdüğü topraklar olduğunu dile getirerek, "Kuzey Makedonya Türklerin yoğun olarak yerleştiği bir yerdir. Türk kültür ve medeniyetinin yaşadığı bir bölgedir." diye konuştu.

Kosovalı şair Zeynel Beksaç da Balkanları ve tarihini Türkler olmadan düşünmenin imkansız olduğunu belirtti.

Kaynak: AA